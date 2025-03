Ducati señala la presión que puede sentir Bagnaia con Márquez: "Decir que está nervioso..."

Marc Márquez ya ha dado el primer golpe encima de la mesa. El de Cervera se ha impuesto de manera muy contundente en la 'sprint' y en la clasificación del Gran Premio de Tailandia. En ambas sesiones ha sido primero, por delante de Álex Márquez y de 'Pecco' Bagnaia.

Con respecto a este último, la presión de empezar el Mundial detrás de Marc, su máximo rival, podría hacer pensar que le puede pasar factura pero a Davide Tardozzi, jefe de Ducati, no le preocupa en absoluto esa circunstancia: "Sería fácil decir que Pecco está nervioso porque Marc va rápido, pero no es así. Pecco en este momento tiene un problema: aún no tiene el 100% de sensación con la moto. Eso es lo que le molesta, no Marc, y se vio claramente en su relación bajo el podio".

Está claro que Bagnaia no ha mostrado su mejor versión. El turinés no se ha terminado de sentir del todo cómodo con la Ducati desde que empezó la temporada. Tardozzi reconoce que tienen parte de culpa en eso: "Desde los test en Tailandia, no hemos encontrado el punto óptimo con Bagnaia. Por desgracia, han surgido más problemas de su lado, algunos incluso por nuestra culpa, y todavía no estamos al 100% aquí".

"Pero las temporadas de 'Pecco' nunca han comenzado con tres victorias seguidas y, aun así, ha ganado Mundiales. Por lo tanto, cuando estás en el podio, siempre es un buen resultado", ha asegurado el directivo italiano en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.