Carlos Sainz está cerca, muy cerca de firmar con Ferrari. Y son muchas las veces que elogian esta unión, que se podría hacer oficial incluso esta semana. Uno de ellos ha sido Pedro Martínez de la Rosa.

"Sainz lleva unas temporadas espectaculares, la última fue espectacular y fue sexto, se inmiscuyó entre los tres equipos intocables. Es muy joven pero tiene mucha experiencia, se alinean todos los astros", aseguró el expiloto probador de McLaren y Ferrari en una tertulia organizada por el Circuit de Catalunya.

"Si yo fuese Mattia Binotto (jefe de Ferrari) consideraría muy seriamente tener una pareja Leclerc-Sainz, dos jóvenes con mucho talento, sobre todo si prescindes de Vettel para hacer una apuesta de futuro. Ojalá sea Carlos", continuó.

¿Y Fernando Alonso? De la Rosa no cree que tenga opción de regresar a Maranello: "No veo a Alonso en Ferrari, pero veremos. Sí sé que me equivoco mucho. Ahora lo importante es saber qué va a hacer Ferrari, qué decisión tomará".

Con respecto al futuro de Sebastian Vettel, ahora en el aire, el expiloto no cree que se marche a un equipo inferior. "Si continúa tiene que ser con Mercedes, o no. Para mí esto es bastante claro", explicó.

"Es una situación atípica, se están tomando decisiones sin carreras. Vettel va a tener su último año en Ferrari con toda la temporada por delante, porque aún no ha empezado. Estará herido y con ganas de demostrar lo competitivo que puede ser este año, no tenemos que olvidarnos de Vettel", sentenció de la Rosa.