La cara gris del fin de semana en Motegi ha sido la de Pedro Acosta. El murciano se ha ido al suelo en la carrera cuando había salido desde la primera posición. Rodaba justo detrás de 'Pecco' Bagnaia, con el que había perdido el liderato en la salida.

A pesar de haber visto como con la 'pole' no ha sumado ningún puntos, Acosta se toma con filosofía la caída: "Hay veces en la vida que uno se la tiene que jugar y hay que forzar las cosas a que pasen. Y él (Bagnaia) no iba a forzar que yo ganase, entonces yo tenía que forzar a que él perdiese. Entonces, hay que aceptar las cosas cuando son. Ahora mismo estamos un pasito detrás".

"Es una tontería. Estaba ya encima de Pecco, veía que a partir de la curva 6 hasta la 10 era bastante fuerte. Entonces mi estrategia se basaba en la misma de ayer, pegarme mucho en el último sector, hacer todo el T1 junto a él e intentar adelantarlo en la 5. Ha sido una pena, porque me he puesto a prepararme la chicane un poco, quizás de más, y a la que he tocado el gas me ha extendido un pelín más la horquilla y ha sido lo que me ha matado" ha asegurado el murciano en una declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Acosta afirma que el fin de semana también ha tenido cosas positivas a tener en cuenta. Dentro de lo malo, el de GasGas ha demostrado ser capaz de rodar al ritmo de los Martín, Bagnaia, Márquez y compañía. El hecho de conseguir la 'pole' muestra que puede llevar a su moto a competir por los puestos de arriba.

Remontadas de Márquez y Martín

Ambos pilotos han completado el podio junto a Bagnaia tras realizar grandes remontadas. Jorge fue capaz de minimizar daños y tras salir undécimo ha conseguido seguir la estela del turinés. Márquez ha salido noveno y a partir de ahí ha ido escalando posiciones hasta firmar un gran tercer puesto.