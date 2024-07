Consagrado como el 'rookie' del año y con el asiento en el equipo oficial de KTM confirmado para 2025, Pedro Acosta repasó distintos aspectos de su carrera durante una entrevista con 'MOW' en el pasado Gran Premio de Alemania.

Uno de los puntos más llamativos que trato el de Mazarrón fue su primer cara a cara con Valentino Rossi y los consejos que le dio el italiano.

"Desde mi prueba en MotoGP hablamos mucho de cómo me sentí al pilotar esa moto y me enseñó algunas cosas para que me ayudaran", explicó.

"Fue increíble ver como Rossi maneja todo y se acerca a los chicos", añadió el español, que marcha sexto en la general.

Además, Acosta desveló por qué rechazó fichar por su equipo en 2021 cuando pasó de Moto3 a Moto2.

"Hablamos con VR46 y tenían una buena opción para nosotros, pero era difícil para los patrocinadores", recuerda.

"Aun así fue genial hablar con ellos y saber que les hubiera gustado tenerme con ellos", zanja.

Junto a Brad Binder, Enea Bastianini y Maverick Viñales, KTM tendrá dos alineaciones de lujo en 2025 para poder competir de tú a tú con Ducati y Aprilia. Eso sí, sin duda, la cabeza del proyecto es Pedro Acosta.