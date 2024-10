Dorna no ha cancelado el Gran Premio de Valencia de MotoGP a pesar de la DANA y su intención es que se corra en la fecha fijada, dentro de dos semanas. Pero los pilotos no están de acuerdo. Primero ha sido Marc Márquez el que se ha manifestado y ahora Pecco Bagnaia.

Él preferiría no correr la última carrera del mundial en Cheste: "Sería incorrecto disputar la carrera en Valencia. Si dependiera de mí, preferiría no correr allí. Pero yo no soy quien debe decidirlo. Lo que decida Dorna será bueno y justo. Pero creo que tenemos muchísimas más opciones para probar".

Así se ha manifestado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Malasia de este fin de semana: "Lo más difícil para mí es la parte ética. Sinceramente, competir en Valencia es como una celebración, un momento de disfrute. Y sabiendo que la situación está como está, no me parecería correcto hacerlo...".

"Siempre hemos sido súper respetuosos con lo que sucede en el mundo, todos vivimos bajo el mismo cielo", dice el piloto italiano de Ducati.

Ha mandado un mensaje para todas las personas afectadas por la DANA: "Quería hablar de lo que ha ocurrido en Valencia. Están viviendo una verdadera pesadilla. Queremos mostrarles toda nuestra cercanía y nuestro apoyo. Es imposible hacer nada para ayudarles".

"Estuvimos cerca de tener una situación similar el año pasado, en Italia y sabemos exactamente lo que ocurre. Así que envío mis mejores deseos y espero que pueda haber una mejora de las condiciones climáticas estos días, para que puedan tener al menos un respiro y que la situación mejore", cierra el segundo clasificado del mundial por detrás de Jorge Martín.

El de Pramac, por su parte, cree que es difícil correr ahora mismo en Cheste: "Está claro que correr en Valencia lo veo difícil, posible sí, porque seguro que en nada empezarán a resolver que se limpie todo y se pueda correr, pero es muy complicado, la verdad".