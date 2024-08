Una vez que ha conseguido el objetivo que se marcó al comienzo de la temporada, la próxima meta de Marc Márquez antes de enfundarse el mono rojo es ganar con Gresini.

MotoGP aterriza este fin de semana en Aragón, uno de los circuitos 'fetiche' del ilerdense, donde ha ganado en seis ocasiones.

Por ello, y sin querer elevar las expectativas, ha asegurado que es uno de los trazados en los que tiene más "posibilidades" de ganar junto a Australia y Cheste.

"Si me preguntas ¿dónde tengo más posibilidades? Pues te diría Aragón, Phillip Island o Valencia. Porque son los circuitos que históricamente he conseguido mejores resultados y se me han dado mejor", explicó en 'DAZN'.

Eso sí, la pelea no solo estará con Pecco y Jorge, sino que ve a Enea con posibilidades de ganar: "Ojalá pueda estar luchando con él (Bagnaia) y con Martín para ponerle las cosas difíciles. Son los dos pilotos que van rápidos en todos los circuitos y por eso van destacados en el campeonato. Aquí de entrada quizás veo más peligroso a Bastianini, que es el último ganador aquí y que viene de ganar en Silverstone y en Austria sacó la cabeza al final".

El año que viene llevará la última Ducati después de que esta temporada se haya tenido que 'conformar' con la de 2023, aunque eso no es excusa para él.

"No he llevado la GP24. Excusas fuera. Tocar centrarnos en nosotros mismos porque como se ha demostrado en otros GP podemos sacar la cabeza. Tendremos nuestra ¿oportunidades? Sí. ¿En todos los circuitos? No. Pero las intentaremos aprovechar", ha zanjado.