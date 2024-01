Marc Márquez se subió en la Gresini este lunes. Sigue así preparando la temporada de MotoGP. Dejó Honda y se marchó a la satélite de Ducati. Los últimos meses fueron un tormento en el equipo. Y Casey Stoner también ha lanzado una crítica sobre lo que ocurría.

En 'La Gazzetta dello Sport' ha denunciado el expiloto que no le escuchaban: "La razón principal por la que yo mismo dejé Honda fue porque no me escuchaban. Llegamos a un punto en el que el equipo de Marc empezaba a desoír mis consejos".

"Intenté advertirles, diciéndoles que si sólo seguían las evoluciones de Marc, él sería el único capaz de pilotar esa moto, y los accidentes serían frecuentes. Y tenía razón, como demuestran los resultados de 2015, pero no quisieron escucharme y, en su lugar, decidieron apartarme", expresa.

"Honda se ha ganado una mala reputación a lo largo de los años, todo el mundo acaba queriendo irse", dice sobre los pilotos que han pasado por la marca en los últimos tiempos.

Reconoce que le sorprendió la decisión de Márquez: "No me esperaba que Marc rompiera con Honda, pero entiendo que se haya ido. Con todos estos componentes extra en la moto es muy difícil entender si fue Honda o él quien cometió el error".

"Ir a Ducati significa vivir en primera persona contra quien ha estado compitiendo estos últimos años y entender si puede marcar la diferencia allí también. No fue una decisión equivocada irse, y creo que ha dejado la puerta abierta a volver con HRC si las cosas cambian en la marca del ala dorada", cierra Stoner.