Este martes en los test de postemporada que se celebrarán en Barcelona, Marc Márquez debutará con el mono rojo del equipo oficial de Ducati.

Fichar por el mejor equipo de la parrilla ha sido fruto de un arduo trabajo en el que Gresini ha sido partícipe dándole al ilerdense la oportunidad de volver a sentirse competitivo.

Con una GP23 inferior a la GP24 de Jorge Martín y Pecco Bagnaia, el octocampeón ha quedado tercero en el Mundial por delante de Franco Morbidelli y Enea Bastianini, respectivos compañeros del campeón y el segundo clasificado.

Tras la carrera en Montmeló, al de Cervera le pidieron que pusiera nota a su temporada, y de hecho argumentó la misma.

"Me pondría un 8. El 9 siempre tienes que acabar mucho más cerca de los dos primeros y el 10 es ganar. O sea, me pondría un 8 y no más, pero no más porque siempre voy 'low profile' (perfil bajo)", explicó en declaraciones que recoge 'Motosan'.

"Pero creo que la manera que le hemos dado la vuelta a la situación es la mitad de dura de lo que os pensáis. Así que esto solo se logra con un buen entorno, buen ambiente y me han ayudado mucho y poco a poco le estamos dando la vuelta", ha añadido Márquez.