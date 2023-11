El mundo del deporte se ha vuelto a vestir de negro, esta vez por el fallecimiento de Kyle LeDuc, piloto estadounidense que compitió en la Extreme E durante tres temporadas, con tan solo 42 años.

El norteamericano ha sido uno de los pilotos más completos y espectaculares que han militado en el campeonato mundial de los todoterrenos eléctricos. Una trayectoria de tres años en los que ha formado parte del equipo Chip Ganassi Racing desde el principio.

LeDuc ha cosechado más de 100 victorias a lo largo de toda su carrera deportiva, más allá de la Extreme E, con títulos como el Pro4 Off-Road que consiguió en siete ocasiones o uno del ProLite.

Sin embargo, a causa del cáncer que le diagnosticaron en noviembre de 2022 y que posteriormente ha acabado con su vida, tuvo que retirarse antes del último años. Ahora, tras conocerse su fallecimiento, muchos deportistas y compañeros en el mundo del motor, como es el caso de Carlos Sainz, han querido despedirse de él en redes sociales.

SaraPrice, su compañera en Ganassi, se despidió de él con un emotivo mensaje: "Es una locura pensar que hace sólo un año competíamos como compañeros de equipo y conseguimos nuestra primera victoria... Kyle LeDuc era el hombre más rápido que he conocido al volante de una máquina todoterreno".

"Era conocido por ir a por todas y sobrepasar los límites que la gente nunca pensó como atleta y, dejando a un lado las carreras, ¡amaba a su familia más que a nada! ¡Eras demasiado joven para irte y espero que hagas del cielo un lugar más rápido! ¡Enviando todo el amor y apoyo a su esposa y sus 2 hijos y familia! ¡Maldito cáncer!", concluye su compañera.

