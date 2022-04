La lluvia ha sido la protagonista del día sobre el asfalto del Autódromo Internacional do Algarve. Ha marcado la carrera de Moto 2 cuando, a falta de 15 vueltas para el final, diez pilotos se han caído por un charco situado en la curva dos.

Arón Canet lideraba la carrera de la categoría intermedia y era perseguido por Cameron Beaubier y Ai Ogura. Los tres llegaron a la curva dos y gozaban de una corta distancia con respecto a sus rivales, cuando pisaron un charco que les impidió coger la trazada pertinente para continuar marcando los mejores ritmos. Las motos de los tres pilotos hicieron el mismo movimiento, la rueda trasera derrapó y fueron directamente al suelo, excepto el piloto español, que logró permanecer encima de su máquina, pero sufrió el peor accidente.

All riders are conscious 👍

We'll follow up with more information when we have it#Moto2 | #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/sBEr4IGQPi