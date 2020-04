Michael Schumacher empezó a escribir su legendaria historia en la Fórmula 1 de mano del equipo Benetton. Allí ganó dos campeonatos del mundo, sus dos primeros. Pero decidió marcharse.

Y su jefe en aquella época, Flavio Briatore, ha explicado los motivos por los que el alemán decidió vestirse de rojo y marcharse a Ferrari.

"Sabía que Michael quería ir a Ferrari. Para mí, todos los pilotos de Fórmula 1 quieren correr con Ferrari. Cuando me lo dijo, no me sorprendió", ha explicado en el podcast 'Beyond the Grid'.

"Habíamos ganado dos campeonatos muy rápido. Le resultaba demasiado fácil con Benetton, quería el reto con Ferrari. Y también hay que tener en cuenta el dinero: el salario que le ofrecía Ferrari era imposible de igualar para mí", ha afirmado.

Schumacher aterrizó en Ferrari en 1996 y tuvo que olvidarse del título durante cuatro años: "Si Michael se hubiera quedado en Benetton, habríamos ganado dos títulos más. Le dije: ‘Michael, eres joven, y ya eres rico’. Corramos dos años más, ganemos dos títulos más, y luego ya ve a Ferrari como cuádruple campeón y no como doble".

Tuvo que esperar al año 2000 para volver a saborear la victoria. Y entonces comenzó su 'dictadura' en la Fórmula 1: cinco títulos consecutivos. "Cuando ganó su primer título con Ferrari, fui el primero en felicitarlo", ha contado Briatore.