La temporada 2023 de MotoGP no está siendo nada fácil para los hombres de Honda, ya que tienen que hacer frente a numerosas caídas carrera tras carrera y, por ello, los resultados están lejos de ser los esperados para Marc Márquez y Joan Mir.

Y es que, 'a priori', la nueva y más dura carcasa introducida por Michelin en los neumáticos traseros debería haber perjudicado a los de la marca japonesa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, la dupla española se mostró misteriosamente competitiva desde la primera sesión.

De este 'misterio' ha hablado, precisamente, Marc Márquez, quien no se ha dejado llevar por la efervescencia del buen resultado obtenido este fin de semana. Ya que, a través de unas declaraciones recogidas por 'Motorsport', el piloto español explica que se debe al gran parecido de la pista con la del trazado de Austin.

"Es una pista muy similar. Hay muchas curvas 'stop and go', en las aceleraciones hay que tener buena tracción y no es necesario utilizar el ángulo de inclinación", explica el catalán.

"Ese es nuestro punto débil, curvas como en Montmeló, es ahí donde más nos cuesta y sufrimos mucho durante el fin de semana. Pero aquí, necesitas levantar la moto muy pronto para tomar las curvas a la primera. Nuestra moto funciona muy bien, muy parecida a las mejores", analiza Marc.

Joan Mir, por su parte, sí que destaca que este resultado les va a brindar algo de confianza para el futuro: "Significa que entendimos algo y que pude recuperar algo de confianza, y cuando llegamos a esta pista completamente nueva con la capacidad de adaptarnos más rápido que los demás, fuimos rápidos al instante".