Con casi toda seguridad, Ducati dará a conocer su decisión en el Gran Premio de Mugello, que se disputará en menos de dos semanas.

Antes, MotoGP tiene una cita en Barcelona en lo que apunta a ser el examen final de la marca italiana a sus tres candidatos.

Marc Márquez, Jorge Martín y Enea Bastianini son los candidatos a ser compañeros de Pecco Bagnaia en 2025, partiendo los dos españoles con ventaja.

Carlo Pernat, mánager del italiano, ha concedido una entrevista a 'MOW Magazine' donde ha analizado la situación.

"Si dicen que todavía no hay decisión es que todavía no hay decisión", ha afirmado.

El agente de la 'Bestia' considera qeu los tres "se juegan mucho en Barcelona": "Habrá un piloto por delante de los tres que se disputan el asiento de Ducati Lenovo, que son Enea, Martín y Márquez, pero la partida está muy abierta y en mi opinión se juegan mucho en Barcelona".

Por el momento, no se 'moja' con ningún piloto, ni siquiera con su pupilo: "No soy Gigi Dall'Igna y he hecho otra cosa en la vida".