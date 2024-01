Tras pasar un año prácticamente inactivo como piloto reserva de Mercedes en Fórmula 1 tras verse relegado de Haas, Mick Schumacher ha aceptado la oferta de Alpine para competir en el Mundial de Resistencia.

Eso sí, ha aventura con los Hypercars no iba a ser un camino de rosas para el alemán. En su primera toma de contacto con el monoplaza en Jerez, Mick sufrió más de lo esperado.

Sobre todo, por el habitáculo del coche: "Es un coche muy diferente de conducir. No voy a mentir, se siente muy pesado, muy diferente... Quizá a veces también sea un poco claustrofóbico, porque es la primera vez que no veo mis neumáticos, es la primera vez que no tengo el viento en la cara".

A pesar de ello, no desistió en su deseo de probar la nueva categoría: "Obviamente fue muy diferente, pero no diría necesariamente que fue el factor decisivo (para aceptar el reto). Ya estaba en ese momento en el que quería comprometerme con esto si no tenía ninguna oportunidad en la Fórmula 1".

Mientras compite en el WEC, Mick Schumacher mantiene intacta su ilusión: volver a la Fórmula 1. En la mira del teutón podría estar Audi, que entrará en la parrilla a partir de 2026.