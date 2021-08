Maverick Viñales no volverá a subirse a la Yamaha este año... pero eso no quiere decir que no regrese a MotoGP en 2021. El catalán tiene firmado ya su contrato con Aprilia para 2022, y la marca quiere tenerle ya sobre la moto este mismo curso.

De momento, los de Noale han confirmado que va a subirse a la RS-GP la próxima semana en los test de Misano, y todo es posible de cara a la opción de que compita en carrera.

Aprilia, de hecho, ya ha informado a Lorenzo Savadori, compañero de Aleix Espargaró, de que puede ser posible que se quede sin moto en caso de que Viñales se sienta como pez en el agua en los test.

"Cuanto antes se suba a la moto, mejor. El entrenamiento de la próxima semana tiene ese propósito", dijo Rivola en motogp.com.

Y es que es el objetivo del test: "Tenerle corriendo es un paso adelante. No queremos meterle prisa, porque queremos que esté a gusto".

"Es una oportunidad a favor de Viñales, no en contra de Lorenzo. Él está haciendo un gran trabajo", sentencia Rivola.

