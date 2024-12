Maverick Viñales y su "frustración" en Yamaha: "Cambiaron la moto cuando todo iba bien..."

"Si en Yamaha me hubieran hecho caso, ahora sería campeón del mundo". Así de contundente se ha mostrado Maverick Viñales. A su llegada en 2017 pidió que no hicieran ningún cambio a la moto, pero la marca no le escuchó. Después de unos primeros resultados muy buenos, todo se vino abajo por esos cambios.

Lo ha contado en 'DAZN': "Cuando entré en Yamaha, entré como un misil. Llegué con una idea clara, un objetivo marcado y es lo único que le pedí a Yamaha: yo quiero ser campeón del mundo. Cuando me monté en la Yamaha me enamoré de ella al primer momento. Fui sincero con ellos y les dije que nunca había pilotado una moto que fuera tan bien, tapadla, ni la toquéis, quiero esta, que fue la que dejó Jorge".

Empezó ganando, pero Yamaha modificó la moto a pesar de los resultados: "Traedme esta moto a Qatar, que con esto voy a ganar el mundial... pero llegué a Sepang y ¿dónde está esa moto?".

"Pero bueno, llegué a Qatar y gané la primera carrera, gané la segunda, Le Mans fue uno de los mejores días de mi vida, le gané una batalla a mi ídolo, a Valentino Rossi. Pero en Montmeló empezó una marea de cambiar cosas, yo no entendía nada, yo decía que no tocasen la moto. Me frustró mucho ese año porque cuando empezó el Mundial yo sabía perfectamente que lo iba a ganar, porque era mi año y mi momento", dice el ahora piloto de la satélite de KTM.

Yamaha no le escuchó. Y no pudo luchar por el mundial. Si hubieran mantenido aquella primera moto, está convencido de que los resultados hubieran sido brutales: "Si me hubieran hecho caso, ahora sería campeón del mundo".