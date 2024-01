Ni Pecco Bagnaia ni Jorge Martín. Marc Márquez tiene claro que su "primer rival" será Alex Márquez, su hermano y compañero de equipo en Gresini. Esa es la nueva ilusión que afronta en 2024 en MotoGP, ya lejos de Honda.

Así lo expresó este miércoles Marc en un evento en el que estuvo presente 'Jugones': "Es el primer rival, pero todo queda en familia. Los dos estamos aquí por la competición y eso viene de nuestros genes y, lógicamente...".

"Lo principal también es intentar ayudarnos mutuamente como hemos hecho siempre en casa. Luego, en pista, cada uno tiene su equipo técnico y sus propios problemas. Incluso no es bueno hablar mucho porque, a veces, un comentario mío a él le puede sonar completamente diferente, por lo que seguiremos como hemos hecho hasta ahora, cada uno con su equipo técnico y en casa ayudándonos lo máximo posible para preparar bien los fines de semana de carrera", expresa el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

De cara a su nuevo reto, huye de objetivos y quiere bajar las expectativas que se generaron después de su test en Valencia: "Yo creo que es un error empezar con un objetivo o una expectativa realista".

"Como he dicho hasta ahora, yo he hecho este cambio para intentar sonreír dentro del casco, para sentir otra vez esas mariposas de ir a una carrera. Lógicamente, me gustaría estar luchando en las posiciones de arriba, pero veremos si es puntual, si puedo ser constante allí, si no puedo... Tenemos una pretemporada por delante donde hay mucho trabajo por hacer", explicó el de Cervera.