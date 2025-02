Marc Márquez, en busca de su noveno título con casi todo MotoGP situándole como favorito

Tres años lastrados por lesiones y operaciones, una retirada que estuvo cerca, una ruptura con el equipo de su vida y un paso atrás para volver a ser feliz pilotando en moto. Todo ello ha pasado Marc Márquez desde aquella dura caída en Jerez 2020 hasta ahora, a una semana de comenzar la temporada 2025 y en la que, por primera vez en cinco años, vuelve a partir como favorito al título.

Pero ese favoritismo no solo se lo han colocado los aficionados ni su llegada al equipo oficial de Ducati, sino los propios rivales a los que tendrá que vencer durante esta temporada. De los 20 pilotos de MotoGP (Fabio di Giannantonio y Jorge Martín no estaban presentes al estar lesionados) que respondieron quién era su apuesta para ser campeón de la categoría reina en una pregunta para las redes sociales del campeonato, 14 de ellos mencionaron al ocho veces campeón del mundo.

El primer motivo de ello es su unión con el equipo oficial de Borgo Panigale. Márquez sustituye a Enea Bastianini en Ducati, siendo la apuesta de Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, por delante de Jorge Martín. Ya es su segundo año en la marca italiana, pero el primero en el que podrá contar con material oficial. Pese a demostrar su velocidad para ganar hasta tres carreras en 2024 (Aragón, Misano y Phillip Island), la diferencia era notoria entre la GP23 que pilotaba el ilerdense y la GP24 con la que se disputaron el título Martín y 'Pecco' Bagnaia. Ahora, solo él, el propio Bagnaia y Di Giannantonio tendrán la moto del año en curso de Ducati para esta temporada.

Eso sí, la diferencia con el resto de pilotos de la marca italiana será menor al de años anteriores. Tras no acabar muy contentos Márquez y Bagnaia el test de Sepang, la fábrica italiana decidió mantener el motor 2024 para esta temporada y descartar la evolución de 2025, es decir, habrá pocas diferencias entre las motos del equipo oficial y la de los dos equipos satélites de Ducati, el VR46 y Gresini, más allá de una evolución electrónica confirmada desde el box italiano.

Igualmente, los resultados de los test tanto en Sepang como en Burinam arrojan que la Ducati sigue siendo la mejor moto de la parrilla de MotoGP. Todas las fábricas esconden alguna arma para la primera carrera, pero tanto Aprilia, como KTM, Honda y Yamaha parten con varias décimas de desventaja respecto a los italianos, incluso su versión de la GP24 con la que Álex Márquez y Franco Morbidelli se han dejado ver en las primeras posiciones de los entrenamientos de pretemporada.

Precisamente, esta pretemporada ha sido un aviso a navegantes de Marc Márquez. Sepang no es un circuito del gusto del '93', ya lo ha reconocido en varias ocasiones, pero pese a ello logró quedar en quinta posición final (por detrás de su hermano Álex, Bagnaia, Quartararo y Morbidelli) a medio segundo del mejor tiempo en la combinada de los tres días de entrenamientos. Eso en medio de un programa de pruebas en el que tanto el ilerdense como su compañero Bagnaia estaban inmersos en probar la nueva evolución de Ducati, aunque se hicieran vueltas rápidas en busca de un buen tiempo.

Ya con la decisión tomada para el test final de Burinam, Márquez centró su tiempo en adaptarse a la nueva moto (él llevo la GP23 en 2024) y el circuito tailandés fue la ubicación en la que el ocho veces campeón del mundo ha dado un golpe encima de la mesa. Lideró la tabla de tiempos de la combinada de dos días de entrenamientos en Tailandia y Márquez volvió a liderar una jornada de pretemporada y lo hizo quedándose a menos de dos décimas del récord absoluto de la pista marcado por Bagnaia la temporada pasada.

Ahora bien, el mejor ejemplo del favoritismo que vuelve a tener Marc Márquez para ser campeón del mundo es el cambio de discurso que él mismo ha protagonizado. Durante 2024, el ilerdense mantuvo un perfil bajo pese a la ilusión de la afición por volverle a ver ganando carreras y sostuvo en reiteradas ocasiones que no era candidato al título debido a su adaptación necesaria a la Ducati y tener una moto de prestaciones inferiores a la de algunos de sus rivales.

Pese a ello, el ilerdense acabó tercero el campeonato y perdiendo sus opciones de título en la recta final del año. Y, ahora, con su lema 'Todo al rojo', Márquez ha asumido su rol de favorito y ya no esconde que el título de MotoGP es un objetivo, el que sería su séptimo en la categoría reina y el noveno en total, que le haría igualar a Valentino Rossi en ambos palmarés.

No lo tendrá fácil y el primero de sus rivales será su compañero de equipo, Francesco Bagnaia. El italiano, campeón en 2022 y 2023, consiguió ganar 11 carreras el año pasado, aunque no le valió para conseguir el triplete. Durante la pretemporada, ambos han colaborado con el desarrollo (y descarte) de las nuevas aportaciones de Dall'Igna a la Ducati, pero es una colaboración que probablemente cese con el inicio de la temporada la semana que viene en Burinam.

Obviamente otro de los rivales será el actual campeón del mundo, Jorge Martín, pero el madrileño parece un escalón por debajo. Primero, por la incógnita de cómo de cerca está Aprilia de Ducati y, después, por la lesión que tuvo el primer día de la pretemporada en Malasia y que le ha costado no volver a rodar más. El '1' se presentará el viernes de Burinam con dos días encima de la moto de Noale, uno de ellos siendo la lejana primera toma de contacto en Barcelona allá por noviembre.

Luego se encuentra el grupo de posibles 'outsiders'. Álex Márquez y Franco Morbidelli han tenido una buena pretemporada y la GP24 no tendrá apenas diferencias con las motos de Bagnaia y Márquez, por lo que sus opciones de colarse entre los candidatos aumentan. También tendrá algo que decir Pedro Acosta. La situación de KTM no es halagüeña, pero el murciano se ha mantenido positivo y ya en 2024 demostró que puede luchar por victorias sin necesidad de que la moto austriaca sea la mejor. Y por último, las marcas japonesas parecen haber dado un salto adelante. No lo suficiente para pelear por el campeonato, pero seguro que pilotos como Fabio Quartararo o Joan Mir podrán meterse en posiciones que puedan restar puntos importantes en el campeonato a sus rivales.

No obstante, por encima de todos ellos parece estar Marc Márquez. Porque su 'Todo al rojo' le posiciona así, porque sus tiempos en Sepang y especialmente Burinam lo demuestran y porque hasta 14 de sus rivales así lo aseveran. Y, por primera vez en cinco años, Márquez vuelve a estar en una posición privilegiada en MotoGP para buscar su noveno título y agradar, aún más si cabe, su ya de por sí voluminoso palmarés.