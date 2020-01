OCULTÓ AL ASTURIANO LO SUCEDIDO EN LA ETAPA

Fernando Alonso no supo que un piloto había perdido la vida en el Dakar hasta después de cruzar la línea de meta de la etapa 7. "Al ver las motos y el helicóptero me di cuenta, pero no le dije nada", afirma Marc Coma. La víctima fue Paulo Gonçalves, piloto portugués del Hero.

- Tragedia en el rally Dakar: muere el piloto Paulo Gonçalves tras sufrir una grave caída en su moto

- Fernando Alonso lamenta la muerte de Paulo Gonçalves: "Un campeón, descansa en paz"

- El comunicado del Dakar sobre la muerte de Paulo Gonçalves: "Se le encontró inconsciente en el kilómetro 276"