SE ABRE EL DEBATE EN CERVERA

Las palabras de Marc Márquez en las que no aclaraba si sacará a o no la bandera de España en caso de ganar el título de MotoGP en Cheste han provocado que en Cervera no se hable de otra cosa. ¿Qué bandera debe sacar el piloto de Honda? Sus vecinos opinan y Jugones recoge esas opiniones.