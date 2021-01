Ken Smith es un piloto de carreras que pese a sus casi 80 años continúa compitiendo. El neozelandés se inició en el automovilismo con 16 años ganando el campeonato de Nueva Zelanda Hill Climb y hoy en día, pese a quedar último y ser doblado en numerosas ocasiones, no tiene pensado retirarse.

A Ken no le importa la edad, de hecho ha sido el primero en inscribirse en el nuevo GP de Nueva Zelanda de las Toyota Racing Series en un año en el que cumple su 50º aniversario como piloto de monoplazas, por lo que su coche llevará el número 50. Además también cumple su 63ª temporada consecutiva.

"Es emocionante seguir aquí. No lo hago por los números, por el récord, pero la gente me identifica con el número. Desde hace 63 años no me he perdido una temporada y he corrido la mayoría de los Grandes Premios. ¡Me encanta el automovilismo! No sé cuándo decidiré poner fin a mi carrera. Cuando llevaba 30 años pilotando… pensé que quizás podría llegar a los 35 y cuando llegué a esa cifre me pregunté ¿por qué no 40? Ahora llevo ya 63 años compitiendo, pero pienso seguir adelante porque amo este deporte. Quizás la mayoría se habrían aburrido ya, pero yo no", ha asegurado Ken.

El tres veces ganador del Gran Premio de Nueva Zelanda ha quedado último en dos de las tres primeras carreras de las Toyota Racing Series, pero no le importa, el disfruta corriendo y seguirá haciéndolo. Gracias a pasar tantos años en el automovilismo ha coincidido con muchos pilotos que finalmente lograron llegar a la Fórmula 1 como Lance Stroll, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Lando Norris o Yuki Tsunoda.

El neozelandés no solo corre en las Toyota Racing Series, sino que también lo hace en las NZ F-5000 Revival, donde logró su último título en la temporada de 2018-2019, algo que hizo a sus 77 años.