Al igual que a Marc Márquez y a Jorge Martín le han preguntado por su futuro durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Francia en Le Mans, a Pecco Bagnaia también le han preguntado por quién cree que será su compañero en 2025.

El piloto de Ducati ha asegurado que no tiene preferencia entre ninguno de los tres (Bastianini también está en el saco) y niega los rumores que apuntan a una mala sintonía con el de Cervera.

"En estos [últimos] días vi un vídeo que decía que no quiero a Marc en el equipo oficial, pero es una tontería", ha explicado el italiano.

Pecco asegura estar solo centrado en ganar: "No me importa. Sólo quiero ganarles a todos, intentar ser siempre el mejor y seguir así. No tengo preferencia, sinceramente".

"Estoy trabajando bien con Enea. Conozco perfectamente el tipo de trabajo al que nos enfrentamos, y si el equipo cambia de compañero tenemos que empezar de nuevo. Pero en cualquier caso, mi ambición siempre es ser más fuerte que ellos", ha zanjado.