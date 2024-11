El mundial de MotoGP se decide en laSexta. El sábado con la sprint y el domingo con la carrera. Jorge Martín contra Pecco Bagnaia. Y el madrileño, con 24 puntos de diferencia, cree que el campeonato no se decidirá en esta jornada de sábado, donde el ganador se lleva 12.

Fue un domingo de coger sensaciones para Martín, mientras Pecco volaba. Y Martín descarta que se decida en la sprint: "No sé cómo está él, yo estoy tranquilo y parece que también lo debe estar él que ha hecho primero. Yo me enfoco en mi trabajo y no pienso mucho ahora mismo en el mundial o los resultados".

"Estoy preparado para todo, para ser campeón mañana o pasado, el día que se pueda. Lo primero de todo es intentar ser competitivo, si no lo soy no voy a tener opción de nada. Así que ahora el objetivo es serlo, un poquito más que hoy. No ha sido un día fácil y mañana es importante mejorar", dice el piloto de San Sebastián de los Reyes.

Cree que ser consistente será fundamental: "No, no creo que me haya costado más, no he liderado las sesiones, pero he estado entre los cinco primeros como siempre. Mañana creo que es prácticamente imposible cerrar el mundial".

"El tema es que había poco tiempo y muchos neumáticos para probar, quería montarlas todas y así mañana reducir el trabajo. Creo que soy el único que las ha probado todas, mañana me podré centrar más en el septup", sentencia el piloto de Pramac, a dos puntos de su primer mundial.