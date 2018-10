Jorge Lorenzo no correrá el GP de Tailandia: "No tiene sentido tomar más riesgos"

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati) ha decidido no correr este fin de semana en el Gran Premio de Tailandia tras la caída que sufrió este viernes y ya centra sus miras en Motegi, donde se disputará el Gran Premio de Japón dentro de dos semanas.

El balear no se ha podido sobreponer de sus dolencias tras la fuerte caída sufrida este viernes, que le ha provocado una fisura en el radio, y aseguró que "no tiene sentido tomar más riesgos" dada su quinta posición en el Campeonato del Mundo de motociclismo.

"He hecho cosas desesperadas en mi carrera y cosas bastantes fuertes para intentar no perder puntos. En 2013 estaba a pocos puntos de Dani (Pedrosa) y corrí horas después de la operación. Pero ahora no puedo volver a hacer eso, fue muy fuerte. Tengo alguna lesión que parece menor pero dificulta más el hecho de pilotar", explicó el mallorquín.

"Tener una fisura en el radio, llevando una moto con tanto peso y tan veloz, no es cómodo -por supuesto-. Y aquí se ha juntado todo. He intentado llegar al máximo posible porque no lo estaba haciendo mal hasta la caída, pero después de sufrirla, no tiene mucho sentido", indicó Lorenzo.

Además, explicó que si tuviese otra situación en la clasificación podría haberse planteado otra decisión.

"Estando quinto del campeonato y a tantos puntos de la segunda y tecera posición no tiene sentido tomar más riesgos", afirmó Lorenzo, que ya augura que llegará "bastante tocado" a Japón dentro de dos semanas.

Preguntado por la responsabilidad de la caída, Loreno dijo que ayer habló con Ducati para ver qué había sucedido.

"Hablé con ellos y me explicaron lo que habían encontrado, pero no puedo decir más. No puedo dar más detalles. Cuando iba volando por los aires me extrañaba mucho porque la Ducati es muy fácil de controlar a la hora de entrar en curva con la rueda trasera derrapando", manifestó.

"Por eso me extrañó mucho la violencia con la que me descabalgó. No entendía lo que había ocurrio. No pensaba que fuese mi culpa y muchos expertos lo vieron extraño desde fuera. Efectivamente, Ducati empezó a investigar y hubo algo en la moto que me hizo caer. No fue mi culpa", sentenció Lorenzo.

El piloto insular se cayó este viernes en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia, saliendo catapultado por encima de su moto y dando varias volteretas en la escapatoria, aunque no ha sufrido ninguna fractura.