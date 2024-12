El jefe de Márquez en Gresini no se explica uno de sus puntos más fuertes: "Me llevó tiempo entender..."

Marc Márquez ha demostrado en su único año en Gresini que sigue perfectamente capacitado para aspirar a todo en MotoGP. Con una moto inferior a la de Pecco Bagnaia y Jorge Martín ha conseguido victorias e incluso estuvo en la pelea por el título hasta las carreras de después del verano.

En 'Crash.net', Frankie Carchedi, su jefe técnico en Gresini, dice que no ha sido fácil para ellos entender cómo Marc sacaba ese rendimiento en las curvas a izquierdas.

"Me llevó mucho tiempo entender cómo hacía los giros a la izquierda, porque está a otro nivel", reflexiona.

"Lo que hace y cómo lo hace, explicárselo a otra persona y que pueda hacerlo es otra historia. Lo que hace Marc encima de la moto... me he reído mucho con él, sobre todo en las últimas semanas. Otros pilotos han visto sus datos y han intentado replicarlos, pero...", dice Carchedi, que ya no trabajará el año que viene con el de Cervera.

Marc peleó contra Pecco y Martín a pesar de tener una moto muy inferior: "Terminamos como la primera GP23 en todas las carreras en las que no hubo abandono y ese era nuestro objetivo número uno".

"Obviamente siempre quieres más y queríamos ganar a todos los demás", dice para finalizar. En la satélite sabían que con Marc aspiraban a lograr victorias. Y así fue. Pero luchar por el mundial era demasiado. Incluso para el gran campeón de la categoría reina.