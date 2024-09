Son dos victorias seguidas para Marc Márquez: Aragón y Misano. Y cada vez está más cerca en el mundial de Jorge Martín y de Pecco Bagnaia. Nadie se atreve ahora a descartarle en una pelea para la que parecía descartado hace sólo un par de carreras.

Gigi Dall'Igna, jefe de Ducati, ha dicho en 'AS' que si Marc no ha recuperado su mejor versión, está cerca: "Ha ganado dos carreras de manera consecutiva y, si no es ya el Marc Márquez de siempre, está en el buen camino para volver a serlo".

"Fue una carrera dificilísima y preciosa, donde era muy fácil fallar. No se puede señalar con el dedo a Jorge por lo que ha hecho. Simplemente ha cometido un error que era fácil hacer", apunta Gigi, jefe de Pecco y Enea Bastianini en Ducati.

"Para mí todavía son cuatro los que están en la lucha por el título", dice sobre Martín, Bagnaia, Márquez y Bastianini.

Y no se moja sobre a quién apoya en esta lucha. Tampoco a sus dos pilotos oficiales. "Que venza el mejor, como siempre, y yo debo ser imparcial y debo hacer que gane el mejor, como siempre", cierra Gigi.

Ducati eligió a Márquez y no se han arrepentido de su decisión. Ni mucho menos. Con una moto inferior, la GP23, ha logrado estar en la pelea contra las oficiales.