Tras la segunda carrera de la temporada en Misano, que se saldó con caída de Pecco Bagnaia y victoria de Enea Bastianini por delante de Jorge Martín y Marc Márquez, Davide Tardozzi analizó la situación en la que queda el Mundial de MotoGP.

En declaraciones a 'GPOne', el 'team manager' de Ducati aseguró que no hubo culpable en la acción final de la carrera: "Martín y Bastianini lo dejaron claro enseguida, eso también forma parte de las carreras".

Al italiano le preguntaron si la agresividad de Enea obedecía a la delicada situación en la que queda Bagnaia a 24 puntos de Jorge.

"Pienso en todo lo que he leído al respecto, simplemente me río. No vamos a hacer nada para contar el rendimiento de un piloto que está sobre una Ducati hasta la última vuelta de la última carrera de la temporada", señaló.

Tardozzi incidió en que no boicotearán al '89' para darle vida a Pecco: "Martín y su equipo están absolutamente tranquilos sabiendo que no le quitaremos ni un ápice al conjunto Ducati Factory, que es exactamente igual al de Bagnaia y Bastianini".

"24 puntos por recuperar son muchos para Pecco, como también lo son para Enea a 59 puntos de Martin. La clasificación puede cambiar muy rápidamente. Si Martín gana el campeonato del mundo, nosotros estaremos bajo el podio aplaudiendo y te lo garantizo", zanjó.