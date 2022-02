Un ambiente de optimismo total se respira en Honda alrededor de Marc Márquez. El regreso del piloto español en los test de Sepang de este fin de semana ha dejado muy buenas sensaciones, sobre todo por la velocidad de su nueva moto, la RC213V.

"Una buena primera toma de contacto" del catalán de cara a la temporada de MotoGP. "La moto ya tuvo buenos comentarios en Jerez por los pilotos de Honda y aquí cuando se ha apretado los tiempos han llegado para todos los pilotos y creo que es positivo también, pero no es el primer año que va bien en Sepang y luego hay problemas. Recuerdo que en 2015 hicimos el récord de la pista y luego tuvimos problemas durante la temporada", aseguró cauteloso Marc Márquez.

Además, el director del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, también se ha mostrado muy orgulloso: "Estamos contentos con lo ofrecido en Malasia. Estamos trabajando con un concepto diferente. Todos los pilotos nos hacen los mismos comentarios, todavía no estamos al 100%, pero puedo decir que con mi bagaje de los años que llevo aquí este ha sido uno de nuestros mejores test. Estamos consiguiendo buenos resultados. Vamos por el camino de lograr lo que queremos. No estamos aún en el punto deseado, pero la cosa pinta bien".

"Nuestro objetivo es mejorar todo el paquete de la moto. Lógicamente, estamos intentando mejorar todo el paquete, como pretenden todos los equipos. Nuestra misión es mejorar la moto en todos los aspectos", añadió.

El dirigente de la escudería japonesa tiene claro que todos los integrantes del equipo están enfocados en cumplir su misión: "Tenemos que concentrarnos en nuestra moto y en nuestras propias ideas. Si tenemos éxito en lo que queremos hacer con nuestra moto, no debemos preocuparnos por lo que hagan los demás, ni lo que tienen o dejan de tener. Lo esencial es pensar en nuestra máquina".

Uno de los mayores miedos de cara a este año era la lesión ocular de Marc Márquez, de la que parece estar ya totalmente recuperado: "Tenemos que ser conscientes de que Marc paró el año pasado en Misano, se ha pasado todo el invierno mirando al cielo y ahora se ha subido a la moto y ya es rápido. Estamos muy felices de la suerte que ha tenido con lo de la lesión ocular. Estamos muy agradecidos por eso. Paso a paso volverá a su nivel, aunque ya está siendo rápido como es lo habitual", confesó Puig.

El propio piloto de Honda ha querido tranquilizar a sus seguidores: "Lógicamente la vista está perfecta porque sino no me hubiese presentado aquí, pero es cierto que en el hombro he notado falta de fuerza y el dolor, más bien la molestia, ha sido estable y por eso no cabe duda que trabajamos para luchar otra vez por el mundial y la mentalidad es la de siempre, luchar como si fuera el primer mundial".

Para ser el primer test no está mal😁 Vueltas, vueltas y más vueltas🔁 It's not bad for a first test! 😁 Laps, laps, and more laps!🔁#SepangTest #MotoGP #MM93 pic.twitter.com/J4xgvOLKpq — Marc Márquez (@marcmarquez93) February 6, 2022

No obstante, Marc Márquez pide tranquilidad y confianza de cara a esta difícil temporada: "Hasta final de año veía doble y no había empezado ni a ir en bici, pero a principios de año todo cambió y comenzó mi progresión y empecé a montar en bici y en moto, pero en apenas dos semanas no puedes recuperar el trabajo que se realiza durante meses".

"Siempre hay dos o tres pilotos que pueden ganar un mundial, pero ha vuelto a pasar lo mismo ya que se han visto once o doce pilotos que podrían ganar, pero han sido unos entrenamientos con unas condiciones que luego no te las encuentras nunca", concluyó el catalán.