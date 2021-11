Marc Márquez no estará este fin de semana en el Gran Premio del Algarve. Frenazo a su progresión tras dos victorias consecutivas (Misano y Austin) tras un accidente entrenando en motocross.

Álex Márquez ha contado en rueda de prensa cómo fue el accidente, aunque no estaba junto a él: "Mi plan de entrenamiento era un poco diferente esa mañana, con gimnasio, y él se fue con la moto de campo a un circuito que está muy cerca de casa, a cinco minutos".

"Él tenía su plan de entrenamiento y tuvo una lesión por la que no puede estar aquí. Espero que pueda estar apto para Valencia. Son los riesgos de siempre. Fue con un amigo, Josep García, que es campeón del mundo de enduro. Fue como un día normal de entrenamiento, cerca de casa", ha contado el de LCR Honda.

Albert Puig, jefe de Honda, también ha hablado de lo ocurrido: "Fue un accidente normal cuando entrenas con una enduro. No se sentía del todo bien, le examinamos con el doctor y fue correcto decidir que no viniera aquí para correr si no está al 100%".

"El lunes o el martes le volveremos a examinar y veremos qué dice el doctor. Ahora mismo es imposible decir si estará en Valencia. Si el doctor dice que puede y Marc se siente mejor, por supuesto que estará", ha finalizado en su explicación.

Márquez sufrió una leve conmoción cerebral tras la caída y por recomendación médica no estará en el GP del Algarve. El español, que estaba en su mejor momento tras su calvario con la lesión en el brazo, ha visto así frenada su imparable progresión.