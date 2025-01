¿Habrá "tormenta" en Ducati con Marc Márquez y Bagnaia?: "No es Valentino Rossi..."

Tras la presentación de la Desmosedici GP25, Davide Tardozzi, 'team manager' de Ducati, habló con 'GPOne' sobre las perspectivas que tiene el equipo de cara a la nueva temporada.

En concreto, le plantearon la ya repetida duda de una posible mala relación entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia conforme avance el año.

Sin embargo, al menos por ahora, Tardozzi no teme por ello: "Cuando tienes dos chicos tan inteligentes, además de ser pilotos rápidos, es mucho más fácil gestionarlos. A Pecco lo conozco bastante bien, a Marc lo estoy conociendo día a día, pero ya ha demostrado que ha entendido el espíritu de Ducati, cómo colaborar con nosotros y con Pecco".

Eso sí, no descarta ningún escenario: "La tormenta se gestiona, todo puede pasar en la vida, pero creo que será la pista la que dirá qué resultado tendrá uno u otro. En cuanto a Ducati, apoyaremos a ambos pilotos de la mejor manera".

Existe cierto escepticismo ya que Pecco es de la academia de Valentino Rossi, lo que podría echar más leña al fuego de su relación, pero Tardozzi cree que el bicampeón tiene personalidad suficiente para trazar su camino.

"Pecco es Pecco, no es Valentino, que es un gran campeón e ídolo, y lo ha sido también para mí. Pero Pecco tiene sus propias ideas, creo que si no está de acuerdo con Valentino, se lo dice, tiene su propia personalidad. No creo que sea la copia de nadie ni que alguien lo esté gestionando", ha señalado.

Sobre Márquez, el 'team manager' de Ducati solo tiene buenas palabras: "Me sorprendió la humildad de Marc, no creo que tenga dos caras. La humildad de un campeón es algo valioso, y creo que en este momento se está comportando no solo bien, sino mejor aún".