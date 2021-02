El caso Hamilton-Mercedes sigue dando mucho de lo que hablar en el mundo de la Fórmula 1. Expilotos, jefes de equipo y fuentes cercanas a ambas partes se han pronunciado acerca del futuro de Lewis con la escudería alemana.

El último en hacerlo ha sido Ralf Schumacher, quien ha calificado como vergonzosa la situación entre el heptacampeón del mundo y la escudería de Brackley.

"Una cosa está bien clara: la Fórmula 1 es más fuerte que cualquier individuo. Dicho lo cual, estamos en el mes de febrero y el piloto más importante, un siete veces campeón del mundo, todavía no ha renovado. Lo encuentro un poco vergonzoso, tengo que decirlo honestamente. Lewis no debe olvidar el riesgo de lo que está haciendo. Siempre se ha dicho que se trata sólo de dinero, pero espero que no", ha declarado el hermano de Michael Schumacher en 'Sky Alemania'.

El que fuera piloto de Fórmula 1 se ha mostrado muy sincero sobre uno de los culebrones más comentados en los últimos tiempos en el 'Gran Circo'.

Además, según el hermano del 'Káiser', la posibilidad de que el futuro de Mercedes se ponga en manos del piloto de Williams todavía sigue en el aire.

"Quizás Hamilton también necesite espabilarse ahora. Todavía existe el riesgo de que Mercedes ponga a George Russell en ese coche. Hamilton nunca debería olvidar eso", ha señalado.

A pesar de las críticas hacia Lewis, todo parece indicar que la renovación está más cerca de producirse. Mercedes presentará su nuevo monoplaza W12 E Performance el próximo 2 de marzo y el 3 será la jornada de rodaje, cita en la que deberían estar presentes los dos pilotos del equipo.

Un miembro de la escudería afirmó hace unos días la continuidad del británico en el 'box' de Toto Wolff. A esto se le añaden la información de 'AutoSportweb', que va más allá y asegura que Hamilton llegado a un principio de acuerdo por dos años con la escudería alemana.