En el box de Red Bull se respira felicidad. Tras muchas temporadas a la sombra de Mercedes y Lewis Hamilton, quedándose sus avances en intentos estériles de superar a la escudería de Brackley, este 2021 los de las bebidas energéticas sí se ven capaces de derrocar al equipo germano.

De hecho, Red Bull y Max Verstappen lideran el Mundial de constructores y de pilotos tras la victoria del neerlandés en Mónaco (su segunda en la temporada tras Imola).

En la temporada que puede depararle su primer título del mundo, a 'Mad Max' se le ve mucho más sereno al volante del 'toro', y así lo ha reconocido él mismo en una entrevista a 'Servus TV'.

"De los 17 años a los 23 las cosas cambian. Esto es completamente normal. Antes solía gritar. Ahora, en cambio, estoy más relajado", ha explicado el neerlandés.

Otro punto de su cambio es el aspecto físico, el cual cuida cada vez más: "En comparación con el año pasado, ha vuelto a aumentar. Pero, en general, nunca tengo problemas con el coche. Peso 78 kilos con todo mi equipo".

En Mónaco celebró la victoria con su novia, Kelly Piquet, hija de Nelson Piquet, tricampeón del mundo. Con su padre, Jos Verstappen, también siguiendo su carrera de cerca, a Max no le faltan consejos.

"Hablé con Nelson brevemente después de la victoria en Mónaco. Pero no se trata de que me den consejos, tengo que encontrar mi propio camino. También hablo con mi padre Jos todos los días. Hice todo con él, sin él no estaría aquí", ha señalado.

Sobre Hamilton, su rival directo en la lucha por el Mundial, Verstappen asegura que la relación es "correcta": "Mi relación con Hamilton es correcta. Bien, es muy normal. Hemos tenido grandes peleas en la pista y esperamos que se mantenga así durante todo el año".

Por último, en la línea con la fehaciente mejora de Red Bull este 2021, Max ve de manera clara una "oportunidad" ante sí: "En otros años fuimos demasiado lentos en la primera parte de la temporada y aceleramos hacia el final. Este año nuestro comienzo de año fue mucho mejor y más competitivo, con todo el paquete. Tenemos una buena oportunidad".