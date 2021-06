Max Verstappen es uno de los grandes pilotos de la parrilla y este año, más favorito que nunca a arrebatar el título a Lewis Hamilton. A día de hoy, el piloto de Red Bull es líder del Mundial de pilotos, algo que consiguió por primera vez en su carrera tras su victoria en Mónaco. A pesar de su talento y de un futuro prometedor, hay todavía voces que consideran que no está al nivel del piloto de Mercedes.

Jenson Button ya manifestó que el '33' no tiene la experiencia de Hamilton para llegar a ser un piloto completo y Toto Wolff achacó que su juventud le ha hecho cometer errores en pista. Sin embargo, Verstappen no comparte las opiniones del expiloto y campeón de Fórmula 1 y del jefe de equipo de Mercedes.

"No estoy de acuerdo, pero eso es mi opinión. Sí, él tiene más experiencia, pero eso no significa que sea un piloto más completo. Es mi opinión y no hace falta que la gente esté de acuerdo conmigo", afirma el neerlandés a 'Sky Italia'.

Con más o menos experiencia, lo cierto es que el '33' llega en buena forma a Bakú y líder del campeonato. El piloto de la escudería de Milton Keynes está este año ante una gran oportunidad de ganar el Mundial. Por ello ha pedido a su equipo que esté centrado en este año y que se olvide del nuevo reglamento de 2022.