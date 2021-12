Valtteri Bottas vivió momentos muy complicados en el año 2014, cuando su mala racha en Fórmula 1 le provocó pensamientos peligrosos: "Una vez que se ha agotado la parte física, comienza a agotarse la mental".

Lo ha contado en el medio finlandés 'Iltalehti', donde ha incluso ha desvelado un episodio en un avión: "Recuerdo algunos vuelos, en los que mi exnovia Emilia me decía que esperaba que todo fuese bien. Le dije algo como que si se cae, desapareceré de aquí. Empezaron a surgir algunos de estos pensamientos, en los que nada importa realmente".

Todo se debió a su estado físico: "A mitad de 2014, me vi envuelto en un estado de sobreesfuerzo bastante grave, que se debió por completo a mi propia terquedad. En ese momento, tuve que reducir el peso al máximo, se me fue un poco de las manos. Tenía que ir a la báscula cada mañana y cada tarde, siempre tenía que pesar menos, eso me daba una buena sensación".

"Empecé a cansarme con mucha facilidad y tuve problemas de sueño. Me levantaba a las cuatro de la mañana cada día, sin poder dormir, empecé a volverme loco", dice el de Mercedes.

Reconoce que la ayuda de su exnovia fue fundamental para seguir adelante: " Una vez que se ha agotado la parte física, comienza a agotarse la mental. Mi exnovia me dijo que fuese a terapia o algo similar, no era yo mismo, era como el fantasma de una persona. Nada se sentía bien".