Se ha convertido en algo habitual en cada gran premio: Yuki Tsunoda gritando por la radio y en muchas ocasiones cargando contra sus rivales en la pista. En Red Bull ya han asumido que ese es su caráctar, aunque han intentado corregir estas reacciones.

Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas, afirmó antes del Gran Premio de Austria que Tsunoda era "propenso a los arrebatos de ira". Aunque ese carácter queda en un segundo plano porque el piloto es "jodidamente rápido".

"

Y Tsunoda ha respondido. Asegura que ha mejorado y que ahora puede controlarlo: "Últimamente soy capaz de controlarlo bien, en comparación con el año pasado, sin duda. No creo que sea sólo yo quien se enfade en la pista".

"Parece que yo en específico estoy más enfadado que los demás, porque probablemente esté gritando, por eso. Últimamente no estoy tan enfadado, grito mucho. Me mantengo tranquilo", dijo el piloto de AlphaTauri.

Tiene claro el japonés que es algo en lo que no se tiene que centrar: "Por supuesto que no es todas las veces. Pero sí, creo que hay otras cosas en las que me tengo que centrar, así que no me importan mucho estas cosas".

"Creo que, incluso si grito, en cuanto hago un buen papel esa semana, a nadie le importa", cierra Tsunoda.