Fernando Alonso y Esteban Ocon son la pareja de pilotos elegida por Alpine para esta etapa, nueva etapa, en la Fórmula 1. La escudería francesa, antes Renault, busca ser la mejor de la zona media con un bicampeón del Mundial que regresa tras dos años de ausencia.

Eso sí, Laurent Rossi, el CEO de Alpine, no quiere que los dos títulos del asturiano sirvan para que, en cuanto a estrategia o rol de piloto, esté por encima de Ocon.

"No hay cláusula sobre piloto número 1 y 2. La verdad, no creo que exista en muchos equipos. En el nuestro, al menos, no", recalca Rossi.

El jefazo de Alpine espera que ambos se retroalimenten entre sí: "Se retarán. Es como una competencia sana y ya está. No hay ni instrucciones ni piloto número 1".

Por su parte, Esteban Ocon está con muchas ganas de correr junto a Fernando Alonso, después de haber compartido equipo el pasado año con Daniel Ricciardo.

"He tenido siempre gran relación con él. También cuando competíamos en 2017 y en 2018. Le tengo mucho respeto, sé que competir con él es duro, pero también divertido y placentero", cuenta el francés.

Ocon prefiere no pronunciarse sobre si competir contra Alonso será un mayor reto que el hacerlo contra Ricciardo: "Alonso es un bicampeón del mundo. Es la primera vez que voy a trabajar con alguien que ha ganado el Mundial".

Alpine presentó su monoplaza con una gama cromática en la que, como se presuponía, predomina el color azul.

El coche lo veremos en pista en los test de Baréin de F1, donde estarán tanto Esteban Ocon como Fernando Alonso, tras su accidente en bicicleta y su posterior cirugía maxilofacial.

