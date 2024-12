El 'trabajo frustrado' de Carlos Sainz en la F1: "Antes que piloto..."

Carlos Sainz es uno de los mejores pilotos del mundo. Con Ferrari ha demostrado que puede ser campeón. Sin embargo, parece que su primera intención no era estar al volante de los coches, sino convertirse en ingeniero de pista. El español es un 'enamorado' de la parte técnica y de ingeniería de la Fórmula 1.

Un ingeniero de McLaren, en 'DAZN', ha contado que Carlos siempre quiso ser ingeniero antes incluso que piloto, su 'trabajo frustrado'.

"Una vez le pregunté cuál era su trabajo ideal en el mundo de la F1, y nos respondió que quería ser ingeniero de pista antes que piloto. Le encanta la parte técnica y de ingeniería de la F1. Tiene sentido, porque Carlos Sainz padre es igual en los rallies", cuenta este trabajador del equipo papaya, donde estuvo Sainz.

El propio piloto cuenta cómo es su trabajo con todo el equipo. No sólo se preocupa por pilotar el coche: "A mí me gusta estar muy encima de los ingenieros y asegurarme de que entiendo bien cada parámetro del coche y que puedo aportar en atención al detalle de cada set-up que me ofrecen".

Algo que aprendió de su padre, Sainz Sr, cuatro veces ganador del Dakar: "Mi padre siempre ha sido así, me ha educado a ser así. Le ha ido muy bien en la vida, así que también aprendí a valorar eso".

El trabajo del nuevo piloto de Williams con los ingenieros es muy cercano. Quiere enterarse de absolutamente todo: "Me gusta sugerir otros set-ups, puestas a punto diferentes, y forzarles a pensar un poco fuera de la caja. Me encanta 'chincharles' un poco y decirles: 'Oye, ¿por qué no vamos en esta dirección u otra?' Pasan muchas cosas en carrera. Tienes que estar pendiente de muchos parámetros y muchas cosas a nivel de estrategia. En la Fórmula 1 hay que ser muy inteligente cuando te pones el casco y tienes que estar dándole muchas vueltas al coco todo el rato".