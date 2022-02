Mick Schumacher se ha sincerado y ha confesado que su "sueño" es correr para Ferrari. El alemán tiene claro que muchos pilotos también quieren hacerlo pero él, por ahora, está centrado en mostrar su mejor versión en 2022 con Haas.

Su objetivo es luchar por entrar en los puestos de puntos cada prueba del Mundial. El alemán es el único piloto de los que forman parte de la Ferrari Driver Academy que compite en Fórmula 1, y tiene claro que en un futuro le gustaría verse vestido de rojo.

"Creo que, en general, es un sueño para todos los pilotos correr para Ferrari, a todos les gustaría estar allí. Eso sí, mi cabeza en estos momentos está en Haas y en hacer el mejor trabajo posible para ellos. Esperamos tener un mejor coche este año y poder sacar el máximo de él en todas las carreras", reconoció Schumacher en una entrevista concedida al portal web 'Crash.net'.

En su primera temporada en F1, el joven piloto apenas ha tenido oportunidades de luchar por los puntos ni de competir con sus rivales, porque el coche no ha rendido según el nivel esperado y había mucha diferencia con el resto de participantes.

No obstante, confía en que la escudería estadounidense realice las mejoras suficientes como para permitirle obtener muchos más puntos que la pasada temporada: "Me hubiese gustado luchar por más puntos y tener algo más de presión, aunque sea algo más complicado de gestionar. Prefiero que me lo pongan difícil y poder demostrar lo que valgo de esa forma.. Este año no hemos podido aparecer en televisión y cuando hemos sido protagonistas es porque nos ha pasado algo malo".

"Sabíamos desde principios de temporada lo que nos iba a deparar el 2021 y por ello, nos centramos en prepararnos lo mejor posible para este año. Confiamos en estar en la lucha por los puntos cada fin de semana y siento que vamos a estar en una buena posición. Hasta la primera carrera de Baréin no sabremos nuestra posición real, pero tenemos mejoras y hemos desarrollado bien el coche", concluyó el alemán.