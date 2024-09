Los Ferrari y los McLaren son los más rápidos. Ese es el escenario de Bakú, donde Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris y Oscar Piastri deberían luchar por la victoria el próximo domingo.

Porque no, Red Bull no está. Y Max Verstappen quedó por detrás de Sergio Pérez. Algo sorprendente. Muy sorprendente. El neerlandés no está nada cómodo con el coche.

Se mantiene líder del mundial de la Fórmula 1, pero sabe que Lando sigue acercándose. Y con ese coche según avancen las carreras debería colocarse muy cerquita. El final del campeonato será apasionante.

Otro que tiene serios problemas con su coche es Fernando Alonso. En este trazado el Aston Martin podría ser hasta octavo coche. Lejísimos de los mejores de la parrilla.

Este viernes tuvo que apretar todos los botones de su volante para evitar irse contra el muro. Así están las cosas en el equipo que dirige Lawrence Stroll. Puntuar volverá a ser un milagro. Aunque Fernando está acostumbrado a ellos.

Horario y dónde ver en TV

La clasificación se disputará a partir de las 15 horas (hora española). Todos los entrenamientos, la clasificación y la carrera se podrán seguir en TV a través del canal DAZN F1.