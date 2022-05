Sebastian Vettel y Mick Schumacher chocaron en el tramo final de la carrera de Miami y ninguno de los dos pudo terminar en los puntos. Un toque que el cuatro veces campeón del mundo ha calificado de "estúpido".

"Lamento que ambos estemos fuera. Pensé que tenía la curva y estaba delante, no me lo esperaba, y luego, cuando lo vi, era demasiado tarde. Tendré que volver a mirarlo, pero es amargo para los dos, por supuesto", se justificó Vettel tras la carrera.

El joven Schumacher, por su parte, afirmó que era una forma "desafortunada de terminar: "La verdad es que no lo sé. Obviamente, es muy difícil ver las cosas por los espejos retrovisores de estos coches. Fue una forma muy desafortunada de terminar la carrera".

Preguntado sobre su movimiento que acabó provocando el accidente, Mick no se mojó: "No lo sé. Intenté no ir muy a saco, traté de dejar un poco de espacio, pero claramente estaba demasiado pasado".

Ni Schumacher ni Vettel pudieron sumar en Miami. El joven alemán todavía no ha podido estrenar su casillero de puntos, mientras que el de Aston Martin ha sumado 4 puntos en lo que va de temporada.

Haas comenzó la temporada muy fuerte, pero Mick es el que se está llevando la peor suerte. Kevin Magnussen tiene quince puntos y es décimo en el mundial de pilotos.