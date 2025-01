Sergio Pérez habla por primera vez tras su salida forzada de Red Bull: "No tenía intención..."

No quería salir, pero...

Red Bull despidió a Sergio Pérez y colocó a Liam Lawson. Sus terribles resultados le condenaron a pesar de tener un año más de contrato. Él no se lo esperaba. Y eso que tanto Christian Horner como Helmut Marko se lo advirtieron en numerosas ocasiones. Finalmente los accionistas tomaron la decisión después del Gran Premio de Abu Dabi.

Checo ha reaparecido en una rueda de prensa en su país, en la que ha reconocido que no esperaba ser despedido: "Se produjo de un modo muy rápido. No tenía intención de de dejar el equipo".

"Mi prioridad es disfrutar la vida, hacer cosas que aún no he hecho y estar con mi familia. Dentro de los próximos seis meses tomaré una decisión sobre el próximo paso de mi carrera", ha dicho el ya excompañero de Max Verstappen.

Preguntado si volverá a la Fórmula 1, asegura que es demasiado pronto: "Todavía es muy pronto para responder a la pregunta. Ahora estoy en una posición increíble, soñada, que ni yo mismo me daba cuenta dónde estaba parado. Entonces si me preguntas ahorita, la verdad es que no lo sé, estoy muy contento con mi vida, muy ilusionado con lo que tengo por delante".

Su vida familiar lo es todo ahora: "Mi mayor motivación ahora es llevar a mis hijos por el camino correcto y estar más presentes en sus vidas. Estoy muy emocionado de estar con mi familia porque en la Fórmula 1 lo único que piensas es en convertirte en un mejor piloto y prepararte mejor. No tienes tiempo para nada más". Un Checo que piensa en su vida personal.

Una nueva oportunidad en el Gran Circo se podría abrir ya para 2026. Ha sonado con fuera para el proyecto de Cadillac, que está buscando un piloto experimentado de la parrilla.