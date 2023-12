Desde que se introdujeran en el calendario de 2021 con tres citas, las carreras al sprint en Fórmula 1 no han dejado de crecer... y 2024 no será una excepción.

A pesar de las duras críticas de voces autorizadas como Max Verstappen, y pendientes de la actualización del formato que se ejecutará la próxima temporada, las carreras al sprint pasarán de cuatro a seis.

Repiten Austria, Austin, Brasil y Qatar, mientras que China y Miami entran como las grandes novedades del nuevo curso.

Así lo ha confirmado Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1: "Estoy encantado de anunciar seis emocionantes sedes para los eventos sprint de la próxima temporada, incluidos dos nuevos anfitriones, China y Miami, cuya llegada es fantástica y brindarán excelentes carreras para todos nuestros aficionados".

"Desde su creación en 2021, el formato sprint ha provocado aumentos en las cifras de espectadores por televisión, más entretenimiento en la pista para los aficionados y mayor participación en plataformas sociales y digitales, y esperamos con ansias los emocionantes eventos del próximo año", ha añadido.

Mohammed ben Sulayem, su homólogo en la FIA, también lo ha anunciado: "Me complace confirmar los seis eventos sprint para la próxima temporada y espero con ansias el regreso de los cuatro que han brindado acción emocionante en las sprints de este año".

"La incorporación de Shanghai será un desafío para los equipos y pilotos cuando la F1 regrese a China por primera vez desde 2019, mientras que un sprint en Miami añadirá una nueva dimensión a un fin de semana apasionante. Debemos desarrollar continuamente y adaptarnos para garantizar que estamos haciendo lo mejor para el deporte y, como tal, estamos trabajando con la FOM y los equipos para definir la dirección futura del formato sprint", ha señalado.

- Gran Premio de China : sábado 20 de abril.

- Gran Premio de Miami : sábado 4 de mayo.

- Gran Premio de Austria : sábado 29 de junio.

- Gran Premio de Estados Unidos : sábado 19 de octubre.

- Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) : sábado 2 de noviembre.

- Gran Premio de Qatar : sábado 30 de noviembre.

Introducing the 2024 #F1Sprint Calendar! 👊

Six venues will host F1 Sprint events during the 2024 FIA Formula 1 World Championship season.#F1 #Formula1 pic.twitter.com/Sv2GOjsWb6