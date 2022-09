Al igual que pasó en el Gran Premio de Bélgica, en Monza habrá una cantidad de pilotos que han sido sancionados por cambiar piezas de sus monoplazas. Las escuderías son conscientes que con las largas rectas de Monza los adelantamientos son más fáciles, por lo que sancionar en Italia sale más rentable que en otro circuito.

Esta situación ha llevado a muchos equipos a preferir salir desde el fondo de la parrilla y entre ellos se encuentran varios de los pilotos punteros del Mundial. El líder, Max Verstappen, solo sancionará 5 puestos, ya que cambia únicamente su ICE. Sergio Pérez y Carlos Sainz también penalizarán 10 y 15 lugares respectivamente, mientras que Hamilton, Bottas y Tsunoda saldrán desde el fondo de la parrilla. Todavía se esperan más sanciones antes de los terceros libres que agravarán las penalizaciones a algunos de estos pilotos y sumará a nuevos a la lista.

El que no penalizará será Charles Leclerc, algo que le convierte en máximo favorito a la victoria en casa de Ferrari. Su máximo rival, Verstappen, saldrá mínimo en sexta posición, algo que visto los ritmos en los entrenamientos libres del viernes, hace presumir una distancia suficiente al monegasco para dar una alegría muy necesaria a los italianos después de unas duras carreras con varios errores de bulto.

Sin embargo, y comprobado que una sanción mayor no le perjudicó en Spa, no hay que descartar aún al neerlandés. Y menos, con declaraciones como las que tuvo tras los entrenamientos: "Parece que van bien (Ferrari), pero no me preocupan. Todavía tenemos que ultimar algunas cosas y, si nos fijamos en tandas largas, vamos bastante bien". "Por supuesto, Monza no es como Spa en términos de diseño de la pista. Tenemos poca carga aerodinámica", comentó Verstappen afirmando que no será tan fácil la remontada, pero no la descarta.

Oportunidad de oro para Fernando Alonso

Como ya sucedió en Bélgica cuando salió tercero, uno de los grandes beneficiados de las sanciones puede ser Fernando Alonso. El asturiano ha demostrado su velocidad en Monza, un circuito en el que la velocidad punta es clave y ese es precisamente el punto fuerte del Alpine.

Con Sainz, Hamilton y Pérez completamente descartados de las primeras posiciones, Alonso puede llegar a soñar con la primera línea. Primero dependerá de la lucha en posición real que tenga con Lando Norris, George Russell y Esteban Ocon. Los cuatro pilotos han estado separados en cuatro décimas en los segundos libres, todavía sin conocer realmente qué esconden cada uno.

De esta lucha saldrá el piloto que acompañará a Charles Leclerc en la primera línea de la parrilla. Y colocarse lo mejor situado en la pelea entre los británicos y los Alpine resultará clave, ya que si Verstappen consigue la pole el sábado saldrá justo detrás del último de este grupo y se antoja misión imposible aguantarle en la salida.