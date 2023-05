Por el momento, el Gran Premio de Emilia Romaña no es protagonista ni por los pilotos ni la adrenalina de la Fórmula 1. La meteorologia ha puesto en alerta roja a la región italiana.

Durante este martes se evacuó el circuito de Imola, y este miércoles se encuentra cerrado con el paddock de F2 y F3 inundado a falta de dos días para los entrenamientos libres, lo que supone un gran riesgo que se celebre el evento.

El viceprimer ministro de Italia, Salvini, apuesta por la cancelación del Gran Premio este fin de semana para que sea pospuesto.

Salvini explica que todos los efectivos deben estar centrados en las evacuaciones: "Dediquémonos a los rescates", destacó en 'Gazzeta Motori".

È necessario e doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l'emergenza, evitando altri problemi come il sovraccarico di traffico in una zona duramente colpita che ha bisogno di soccorsi.

Attendiamo i pareri ufficiali, ma nel caso del rinvio del Gran Premio di Imola… pic.twitter.com/h6YLftALIV