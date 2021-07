"El error de Russell ha sido bastante grave". Carlos Sainz se quejó de la maniobra del inglés en la salida de la carrera al sprint de este sábado en Silverstone.

Ese toque le mandó a las últimas posiciones y le hizo terminar undécimo: "Sí que, a partir de ahí, ha tenido que ser una carrera al sprint, nunca mejor dicho, al contraataque, atacando lo máximo posible. Y de último he llegado el 11. He remontado en 17 vueltas todo lo que he podido pero desgraciadamente nos ha costado mucho".

Cree el de Ferrari que Russell merece sanción: "Se ha visto muy claro. Russell ha perdido el coche, se le ha ido de delante o de atrás, me ha dado y me ha echado fuera".

"Hemos visto penalizaciones por cosas mucho menores en Austria y que Russell al final haya acabado delante de mí, no lo entiendo porque no debería ser así después del error claro que ha cometido", denuncia.

El español adelantó hasta monoplazas en pista, algo por lo que "se lo pasó bien": "Me he divertido, está claro, porque del último al 11º me he tenido que divertir, pero no sé cómo ha sido por la tele, la verdad. Los que tienen que juzgar son los aficionados, que es para los que se ha creado este formato".