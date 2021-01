Lewis Hamilton y Mercedes no se ponen de acuerdo. El inglés, que de momento no tiene coche para la F1 en 2021, pide cuatro años a razón de 50 millones por temporada y, a pesar de tener el 'sí' de Toto Wolff, Daimler, matriz de los alemanes, no está del todo de acuerdo en eso. Y además, por si fuera poco, aparece la figura de George Russell.

El joven inglés, que ya debutó con casi victoria en Mercedes en el GP de Sakhir, sería una opción más barata para los germanos en un momento de gran crisis económica para el sector automovilístico y la Fórmula 1. Para Mark Webber, expiloto, la aparición de Russell es el principal motivo del retraso en la firma de Hamilton.

"El momento de Russell fue horrible para Hamilton. George pilotó bien, aunque era la pista más fácil del mundo. Con todo, fue brillante", afirma Webber.

Mark cree que Hamilton se ha podido ver 'comprometido': "Lewis no quería que su material se viera expuesto. Incluso para alguien como él, en una industria tan despiadada, es un inconveniente".

"Yo piloté unos mil días en F1. Y aún así, no quería que nadie se acercase a mi coche", dijo Webber en el podcast 'At the controls'.

Webber cree que Hamilton y Mercedes están tensando la cuerda: "El tiempo, el virus, que él mismo lo haya sufrido, el límite presupuestario... Él y Wolff tienen una muy buena relación, y les gustaría tener todo ya listo".

"Pero Hamilton quiere apurar todas sus opciones. Cree que tiene un valor, que es verdad. Aporta mucho al deporte y a Mercedes. Quiere que eso sea reconocido", termina Webber.

De momento, Lewis no tiene firmado contrato alguno. Él quiere una cosa, y Daimler le ofrece dos años más uno y menos dinero. Ni en tiempo ni en salario hay acuerdo, y ahora es Ineos quien puede tener la última palabra.

