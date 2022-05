No habrá 23 carreras. Serán finalmente 22. La Fórmula 1 no sustituirá el Gran Premio de Rusia en esta temporada. Un GP que fue cancelado tras la invasión de Vladimir Putin sobre Ucrania.

Por lo tanto el fin de semana entre el 23 y el 25 de septiembre no habrá carrera. Lo que provoca que este 2022 ya no sea el calendario más largo de la historia del Gran Circo.

Fueron varios los escenarios que se estudiaron. Desde Catar, que en este 2022 no se celebraba la carrera por el mundial de fútbol, pasando por Singapur o incluso por Jerez. La Junta de Andalucía se posicionó a favor de llevar la F1 al circuito, pero finalmente no será así.

Por lo tanto el calendario tendrá 22 carreras. Serán dos las pruebas que se celebren en ese mes de septiembre. Del 2 al 4 en Los Países Bajos y del 9 al 11 de septiembre en Monza.

La competición regresará ya en octubre, cuando el domingo 2 se dispute la carrera de Singapur en el circuito urbano Marina Bay.

