Aún colea la gran actuación de Fernando Alonso en el Gran Premio de Países Bajos. Tras 'advertir' de que podía ganar dos posiciones en la salida, el bicampeón del mundo aventajó a Esteban Ocon y a Antonio Giovinazzi para auparse a la séptima posición.

Después, el ovetense supo gestionar sus neumáticos y, al final de la carrera, pudo dar caza a Carlos Sainz y pasó por línea de meta en sexto lugar. Valiosísimos puntos para Alpine, gran gestión del equipo y nueva demostración de experiencia y destreza de 'Magic' al volante.

Ross Brawn, director de Fórmula 1 y exjefe de Ferrari, ha alabado la actuación del asturiano, asegurando que el premio a Piloto del Día debió ir para él, no para Sergio Pérez.

El piloto mexicano de Red Bull salió desde el pit lane tras una pobrísima clasificación, aunque terminó en octava posición tras consumar una gran remontada de la mano de una buena estrategia desde el muro.

"Por una vez tengo que estar en desacuerdo con la afición en cuanto al piloto del día, ya que para mí fue Fernando, en lugar de Sergio. Pérez estaba en boxes y en la parte trasera de la carrera porque hizo un plano enorme: volvió a cometer un gran error", ha explicado el director de F1.

"Un gran premio consiste en cometer el menor número de errores o ninguno durante todo el fin de semana. Se podría decir que el equipo tuvo la culpa en la Q1, pero no progresar en esa sesión con un coche como ese no es lo suficientemente bueno. No lo está poniendo todo junto en este momento. Fernando sí", ha añadido.

"Fernando era un viejo zorro astuto el domingo. Cuando Esteban Ocon estaba en la radio diciendo que era más rápido que Fernando, su compañero de equipo estaba manejando sus neumáticos como necesitaba en esa etapa de la carrera. En mi opinión, corrió una carrera perfecta y atrapar esa posición extra al final de Carlos fue brillante", ha zanjado.