Fernando Alonso tuvo ante sí la posibilidad de coronarse campeón del mundo de Fórmula 1 por tercer año consecutivo cuando en 2007 cambió Renault por McLaren.

En Woking se encontró con un coche favorito para alzarse con la corona, pero también con un 'rookie' Lewis Hamilton que no se lo puso fácil y un equipo con clara predisposición hacia el británico.

En el documental '2005: el año que cambió nuestra vida' que ha publicado 'DAZN', el expiloto Pedro de la Rosa ha relatado cómo al término de la temporada 2005, en diciembre, trató de convencer a Alonso para que fichase por McLaren en 2007 (ya tenía contrato con Renault en 2006).

"Tengo que confesar que antes de que empezara la carrera de Brasil, a Fernando le hicimos una oferta para ficharlo de cara al 2007. Me llamó Ron Dennis y me dijo 'Pedro, quiero que le hagas una oferta a Fernando para fichar en 2007, que sé que el año que viene (por el 2006) tiene contrato en vigor'", explica De la Rosa.

"Y le dije 'vale, el lunes se la hago'. Y me contestó 'no, Pedro, no me has entendido. Tiene que ser antes de que se corone campeón del mundo, porque quiero que sepa que el interés es antes de que sea campeón, porque cuando ya lo sea, todo el mundo lo va a querer. Pero yo lo quiero antes'", añade.

Lo curioso de la historia, como cuenta el expiloto, es que no tenía el número del asturiano: "Le dije a Ron Dennis 'no tengo su teléfono'. Yo no tenía relación con Fernando, éramos rivales. Pero fue a raíz de esto que nuestra relación empezó a ser mucho más cercana. Yo, como piloto reserva, hacía una oferta a Fernando para que se incorporase a McLaren cuando yo quería ser el piloto de McLaren. Y en ese momento, yo creo que fue importantísimo también para el futuro de Fernando contar con una oferta para unirse a McLaren".

Finalmente, tras ganar el Mundial en 2005 y 2006 de la mano de los de Enstone, el bicampeón hizo las maletas hacia McLaren, donde solo duró una temporada antes de volver a Renault. Luego vendría Ferrari... y el resto ya es historia.