McLaren obtuvo un buen resultado en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. En Imola la escudería de Woking logró subirse al cajón después de una gran actuación de Lando Norris. Una tercera plaza que también fue en gran parte a la estrategia del equipo. Ricciardo obedeció las ordenes de equipo cuando desde el 'box' le pidieron que cediese la posición a su compañero, que en ese momento rodaba en sexta posición, aunque con más ritmo que él.

La decisión de la escudería británica fue importante para que el piloto inglés acabara tercero. Un gran fin de semana para Norris, y sim embargo no tan feliz para Ricciardo, que acabó en sexta posición, superado por el nivel de su compañero y por un brillante Carlos Sainz.

El australiano habló de ello, donde aseguró que cuando el '4' le adelantó tuvo que tragarse su orgullo. A pesar de ello, el de Perth consideró justa la decisión del equipo papaya.

"Creo que fue en ese momento cuando tuve que tragarme mi orgullo. Sinceramente, el equipo fue bastante justo. Me dieron tiempo para intentar demostrar el ritmo que tenía. Hubo algunas vueltas donde tuve un poco más de ritmo e hice tiempos bastante decentes, pero luego, siendo sincero, cuando apreté, comencé a deteriorar el neumático delantero derecho", relata en 'Sky Sports'.

El australiano cree correcta la decisión de mcLaren: "Creo que me dieron el tiempo suficiente para demostrar el ritmo que tenía y no fue suficiente. Así que sí, no voy a entrar en ninguna polémica, fue bastante justo".

